Sociedade de Berardo fica com as 214 obras adquiridas a meias com o Estado

A Associação de Colecções, uma sociedade funchalense que integra o universo de entidades controladas por José Berardo, adquiriu todas as 214 obras de arte que tinham sido compradas para o Museu Colecção Berardo, a partir de 2007, com verbas de um fundo de aquisição cofinanciado pelo empresário e pelo Estado português, avança, esta quinta-feira, o Público A informação foi confirmada pelo Ministério da Cultura ao jornal que detalha que o empresário acionou a opção de compra garantida pelo acordo de 2006 para o efeito.Esse protocolo, que figura na origem da criação do Museu Coleção Berardo no Centro Cultural de Belém, previa que, no caso de vir a ser dissolvida a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo, o coleccionador, ou "quem ele venha a indicar", poderia comprar estas obras pelo preço que custaram à época, pagando apenas a parte que fora desembolsada pelo Estado.