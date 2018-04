BCP passa escolha de nova administração para 30 de Maio

O Banco Comercial Português (BCP) vai realizar a sua assembleia-geral de accionistas a 30 de Maio, duas semanas depois da data indicativa.

"O conselho de administração do Banco Comercial Português, hoje reunido, deliberou solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convocação da assembleia geral anual do Banco para o próximo dia 30 de Maio, pelas 14:30, no Edifício 8 do TagusPark, Porto Salvo", revela o comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O calendário de eventos da instituição presidida por Nuno Amado foi actualizado, já que, até aqui, a data indicativa apontava para 15 de Maio.



Nesta assembleia, serão feitas as votações do relatório e contas e do relatório do governo societário do banco, mas também haverá lugar a eleições, já que o mandato da administração terminou no final do ano passado.





O adiamento da data da assembleia face à primeira data indicativa ocorre numa altura em que ainda não foram divulgadas as propostas a votar.

Os accionistas Fosun e Sonangol (o Jornal Económico escreve que a EDP também está alinhada) estiveram a trabalhar no desempenho do novo modelo de governo do BCP, que altera a estrutura de poder. Nuno Amado, actual presidente da comissão executiva, é proposto para presidente do conselho de administração, onde fica como principal responsável pela área internacional do banco. Miguel Maya, seu vice na comissão executiva, sobe a presidente do órgão de gestão.



João Nuno Palma, Miguel Bragança, actuais, vices, José Pessanha e Rui Teixeira fazem parte da actual comissão executiva e deverão constar das listas a propor, a que se junta ainda Maria José Campos, administradora do Bank Millennium, o banco polaco que o BCP controla com 51% do capital.