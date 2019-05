Cidália Lopes mantém-se à frente da comissão de auditoria

Ainda na assembleia-geral desta quarta-feira os acionistas deram o "ok" à nomeação de Cidália Lopes para a presidência da comissão de auditoria do BCP até ao final do mandato, também com 99,79% dos votos.

"A Comissão de Nomeações e Remunerações procedeu à avaliação de adequação de Cidália Maria da Mota Lopes na perspetiva de a mesma vir a ser nomeada para presidir à comissão de auditoria até ao termo do mandato em curso, tendo concluído que a mesma demonstrou ao longo do exercício ter os requisitos necessários para o exercício desta função, facto que é igualmente reconhecido pelos seus pares", referia a proposta.

Desde 2015 que Cidália Lopes ocupa o cargo de administradora não executiva do banco liderado por Miguel Maya, e que tem Nuno Amado como "chairman". Fica agora à frente da comissão de auditoria do BCP, da qual ainda faz parte Valter de Barros, que foi assessor do ministro angolano das Finanças e que é também vice-presidente do BCP, e Wan Long, que esteve na autoridade monetária macaense.

"O conselho de administração do Millennium bcp está a funcionar adequadamente, com os membros nomeados pela assembleia-geral. A comissão de auditoria está a ser coordenada pela dra. Cidália Lopes, sendo a maioria dos seus membros administradores independentes", respondeu ao Negócios o gabinete de comunicação do banco, no início do ano.Depois de meses à espera que o BCE aprovasse o nome do ex-diretor do Banco de Portugal, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos e antigo secretário de Estado do Orçamento - um ‘ok’ que não chegou até à saída de Norberto Rosa - a equipa ficou tal como estava: Cidália Lopes manteve-se na liderança da comissão de auditoria.Esta quarta-feira foi ainda aprovado o nome de Nuno Alves para integrar o conselho de remunerações e previdência do banco, com 99,79% dos votos, um lugar que também ficou vago depois da saída de Norberto Rosa.