Deloitte vai continuar a auditar contas do BCP até 2020

Os acionistas do banco liderado por Miguel Maya aprovaram, esta quarta-feira, em assembleia-geral, a continuação da Deloitte enquanto auditora do banco até ao próximo ano.

A Deloitte vai continuar a auditar as contas do BCP até 2020. A proposta foi aprovada esta quarta-feira pelos acionistas do banco liderado por Miguel Maya.

Foi na assembleia-geral, realizada esta quarta-feira no Tagus Park, em Oeiras, que os acionistas aprovaram com 99,93% dos votos, a recondução da Deloitte para exercer funções no biénio 2019/2020.

Isto num encontro que contou com acionistas representativos de 64,5% do capital do banco.

Foi em abril de 2016 que a assembleia-geral do banco aprovou a Deloitte enquanto novo auditor do BCP, depois de 30 anos de serviços prestados pela KPMG.

Na assembleia desta quarta-feira, os acionistas aprovaram ainda a distribuição de cerca de 30 milhões em dividendos e ainda perto de 12 milhões aos trabalhadores, num dia que foi marcado por uma manifestação dos sindicatos bancários.