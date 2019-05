Patrick Monteiro de Barros, empresário e antigo acionista do Grupo Espírito Santo, não tem dúvidas que o financiamento a Joe Berardo, sem garantias, foi feito no âmbito da estratégia então em curso do primeiro-ministro à data, José Sócrates, para "dominar os media e a banca". "A história toda – e posso dizer que sei porque abordaram-me na altura – foi uma estratégia de José Sócrates que queria dominar as mídias e a banca", contou em entrevista ao Jornal Económico.





"Financiaram-no para que o ele pudesse adquirir ações do BCP, para fazer parte de um núcleo que iria dominar o banco na linha imposta pelo primeiro-ministro de então, José Sócrates, razão pela qual ele pôs lá os seus homens de confiança, que saíram da Caixa para o BCP", acrescentou o empresário.