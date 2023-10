BPI tem 4.700 clientes com bonificação dos juros no crédito à habitação

Leia Também Lucro do BPI sobe 35% para 390 milhões de euros até setembro

O BPI tem 4.700 clientes (num universo de 200 mil) a beneficiar da bonificação dos juros no crédito à habitação.O valor foi avançado pelo administrador Francisco Matos na apresentação de resultados do banco.A medida foi lançada pelo Governo em Março de 2022 para apoiar famílias de menores rendimentos que viram as prestações aumentar para valores que levam a respetiva taxa de esforço para valores acima dos 35%.Além disso, negociou um total de 3.400 contratos (num total de 414 milhões de euros) no âmbito do outro apoio, criado no final de 2022, que obrigou os bancos a analisarem as taxas de esforço dos clientes e a propor soluções nas situações mais complexas.O total de renegociações feitas pelo banco neste ano atingiu 950 milhões de euros.Sobre a medida que vai entrar em vigor no próximo dia 2 de Novembro - e que prevê um "desconto" de 30% na Euribor durante dois anos - o CEO sublinhou que "é sempre importante termos medidas para situações repentinas", mas sublinhou que tem "a expetativa que as pessoas analisem muito bem" e que "quem tem mesmo dificuldades adira e não os outros", porque "na prática vão pagar o alívio mais à frente"."É importante ponderar, naqueles que não têm essa necessidade premente. A fatura vai aparecer mais à frente", realçou. "Temos a expetativa que numa primeira fase haja um número significativo de pessoas pelo menos a fazer perguntas. Estamos preparados para isso mesmo", concluiu.Desafiado a comentar a proposta de Orçamento do Estado para 2024, o CEO do BPI repetiu que se trata de um documento "prudente e equilibrado" e que "num pais com dívida significativa é importante ter equilíbrio das contas".Destacando "aspetos positivos no IRS", João Pedro Oliveira e Costa enunciou ainda "aspetos para refletir e melhorar". "Não há incentivo forte na diminuição do IRC", lamentou, lembrando que "quanto mais emprego tivermos mais receita o Estado tem e mais paz social existe. Apostaria muito nisso", disse.Oliveira e Costa voltou ainda ao tema do fim do regime para os residentes não habituais: "É importante mantermos talento e o investimento estrangeiro deve ser um aspeto fundamental", atirou.