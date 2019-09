BPI vai recorrer da decisão da Autoridade da Concorrência

sobre os "spreads" praticados nos empréstimos.

Há mais um banco na lista daqueles que vão recorrer da decisão da Autoridade da Concorrência (AdC). Depois do Santander Totta, BCP, BBVA e Caixa Geral de Depósitos (CGD), foi agora a vez de o BPI anunciar que vai contestar a coima aplicada pela entidade liderada por Margarida Matos Rosa, que acusa 14 bancos portugueses de terem trocado informação sensível

"O BPI manifestou, no âmbito do processo, a sua discordância quanto à imputação daquela infração e seus fundamentos e decidiu interpor recurso da decisão agora tomada por aquela autoridade para o Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão", afirmou o banco num comunicado enviado esta quarta-feira, 11 de setembro.