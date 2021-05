Centeno: Novos pedidos de injeção do NB são "muito pouco prováveis"

"Penso que as chamadas de capital após a deste ano são muito pouco prováveis", afirmou Mário Centeno, esta terça-feira, 18 de maio, na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco.

O também ex-ministro das Finanças notou que se estava a basear no cenário base da Comissão Europeia, que prevê uma utilização do acordo de capitalização contingente de 3,3 mil milhões de euros.O banco liderado por António Ramalho já pediu perto de 2,9 mil milhões de euros no âmbito do mecanismo de capitalização contingente, de até 3,89 mil milhões. O Novo Banco disse entretanto precisar de mais perto de 600 milhões, face às contas de 2020.No entanto, tal como o Negócios avançou, o valor deverá ficar abaixo do pedido e em linha com aquilo que está fixado no Programa de Estabilidade. Ou seja, nos 430 milhões de euros. Um montante que será injetado através de um empréstimo que a banca irá fazer ao Fundo de Resolução.