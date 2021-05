"Assumo que não haverá mais pedidos de capital" pelo Novo Banco, diz presidente da Nani Holdings

Leia Também Presidente da Nani Holdings ajudou Banco de Portugal a vender Novo Banco em 2017

No âmbito do mecanismo de capitalização contingente, o Novo Banco já pediu perto de 2,9 mil milhões de euros de um total de 3,89 mil milhões de euros. O banco já disse, com base nas contas de 2020, que iria precisar de mais 600 milhões. No entanto, tal como o Negócios avançou, apenas serão injetados 430 milhões de euros. Isto através de uma linha de financiamento da banca ao Fundo de Resolução que poderá ir até 475 milhões de euros.

Evgeny Kazarez, presidente do conselho de administração da Nani Holdings, a sociedade que assumiu a posição da Lone Star no Novo Banco, considera que o banco liderado por António Ramalho não deverá pedir mais injeções de capital. Isto numa altura em que a reestruturação já terminou e num ano que já será de lucros."A reestruturação [do Novo Banco] terminou" no final do ano passado. Além disso, o CEO da instituição financeira disse recentemente que "espera que o banco se torne lucrativo em 2021", disse Evgeny Kazarez, quando questionado pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, esta terça-feira, sobre se haverá mais pedidos de capital."Com base nestes factos, assumo que não haverá mais pedidos de capital no âmbito do mecanismo de capitalização contingente", disse o presidente da Nani Holdings aos deputados.O responsável salientou, contudo, que não toma decisões no banco e que ainda faltam oito meses para o ano terminar. "Qualquer orçamento é sempre um orçamento", referiu.