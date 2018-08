CFO do Deutsche Bank põe travão nas viagens para atingir meta de custos

O administrador financeiro do banco Deutsche Bank, James von Moltke, fez circular uma mensagem de e-mail, na última sexta-feira, a apelar à contenção de custos no que toca a viagens em representação da instituição. "Aproveitem todas as oportunidades para eliminar viagens não-essenciais. Com a vossa ajuda, vamos atingir os nossos objectivos de redução de custos", escreveu.





Este apelo vem na sequência de uma série de medidas que o novo CEO, Christian Sewing, tem vindo a tomar de forma a reduzir custos e melhorar o balanço do banco. O objectivo de Sewing é trazer os custos abaixo da fasquia dos 23 mil milhões de euros ainda este ano.