Clientes da CGD já podem aderir ao "homebanking" sem ir ao balcão

"Passou a ser possível, através da app Caixadirecta, aderir ao serviço de homebanking da Caixa, sem assinatura ou entrega de documentos em papel", afirma o banco estatal num comunicado enviado esta terça-feira, 24 de março. Antes, esta adesão obrigava o cliente a deslocar-se a uma agência.





acesso imediato

movimentar a sua conta

solicitar um cartão de débito, que será recebido em casa por correspondência".



De acordo com a Caixa, o "cliente passa a terao serviço em total segurança, e podelogo após terminar o processo de adesão, que durará poucos minutos. Pode, igualmente, efetuar transferências, pagamentos e



Esta é uma tentativa de promover os canais digitais junto dos clientes, desincentivando-os a deslocarem-se a um balcão. Isto apesar de a Caixa manter 500 agências abertas em todo o país. "Esta solução enquadra-se no programa de transformação digital da Caixa e visa responder às necessidade do atual contexto – Covid 19, criando condições para que os clientes possam, a partir de casa e sem necessidade de deslocação, aceder aos produtos/serviços do banco, com toda a comodidade, rapidez e segurança", explica a CGD.



Para tal, será utilizada tecnologia de identificação e validação biométrica de alta segurança, através da captura da imagem do documento de identificação seguido da recolha da prova de vida através de um processo semelhante a um "vídeo-selfie" com menos de 3 segundos, refere o banco. Será este sistema biométrio, desenvolvido em parceria com a Polygon, que permitirá validar a identidade do cliente e que se trata de uma "pessoa viva, em tempo real, a realizar essa mesma operação".



A movimentação, refere ainda a CGD, "é condicionada a um limite máximo acumulado de 500 euros, para fora das contas do cliente, até ativação do cartão Matriz, que terá de ser solicitada na app". Já as "transações entre as contas do Cliente na CGD não estão limitadas".