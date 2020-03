O que os bancos estão a fazer para ajudar os clientes a ficarem em casa?

| Caixa com transferências gratuitas



• Na Caixa Geral de Depósitos, todas as transferências realizadas através dos canais digitais do banco passam a ser gratuitas para os clientes com Contas Caixa.

• A Caixa isentará a primeira anuidade para os clientes com conta no banco estatal que não sejam detentores de cartão de débito.

• Todos os clientes com pensão até 1,5 vezes o salário mínimo nacional e os jovens até aos 26 anos estão isentos de comissões.

• A Caixa isenta a mensalidade de todos os Terminal de Pagamento Automático (TPA) com faturação inferior a 7.500 euros por mês até 31 de maio.

• Além disso, o banco liderado por Paulo Macedo vai avaliar a eventual carência de capital até 6 meses para os créditos à habitação ou pessoal, mediante pedido dos clientes.





| BCP dá a mão aos comerciantes



• O banco vai eliminar a comissão mínima aplicada nas transações realizadas nos Terminais de Pagamento Automático (TPA) através da Rede Multibanco. De acordo com o banco, esta medida incentivará os comerciantes a aceitarem mais transações multibanco, nomeadamente de baixos montantes, reduzindo assim o manuseamento de moeda física.

• O BCP vai ainda suspender a cobrança da mensalidade do TPA para comerciantes que encerrem a atividade por dificuldades temporárias.

• O banco avança ainda com a suspensão da taxa de serviço dos comerciantes por aceitação de pagamentos por MBWay, de maneira a permitir o pagamento com a utilização do telemóvel do cliente.

• Estas medidas de apoio serão aplicadas por um período de três meses, até 30 de junho de 2020.





| Santander isenta pagamentos online



• O banco isenta todas as comissões nos pagamentos online.

• O Santander Totta vai ainda proceder à substituição de todos os cartões que não dispõem de tecnologia "contactless" (sem contacto) sem cobrança de qualquer encargo.

• Para os comerciantes, o Santander Totta suspendeu a cobrança da mensalidade dos POS [terminais de pagamento].

• O banco liderado por Pedro Castro e Almeida vai ainda isentar a aplicação de um valor mínimo sobre as transações efetuadas para os comerciantes.

• Estas medidas estão em vigor durante pelo menos um mês.





| BPI sem comissão mínima nos terminais



• O BPI está a flexibilizar as formas de adesão ao "homebanking" de empresas e está a alargar os serviços disponíveis nesse canal.

• De maneira a incentivar os seus clientes a usarem os canais digitais e a evitarem uma ida aos balcões, o BPI enviou recentemente um email no qual explica que poderão falar com o gestor de conta através da "app" do banco ou do "homebanking".

• O banco liderado por Pablo Forero eliminou também a comissão mínima nas transações realizadas nos Terminais de Pagamento Automático (TPA).

• Além disso, a instituição financeira suspendeu a cobrança da mensalidade para os comerciantes que encerrem a sua atividade temporariamente. Esta isenção durará todo o período em que se mantenha o encerramento do estabelecimento.

• A instituição financeira vai igualmente aumentar os montantes disponíveis de crédito pessoal pré-aprovado.

• Para os clientes cujos salários sejam afetados ela crise da Covid-19, o BPI vai "manter em qualquer agravamento as condições dos seus pacotes básicos de servoços (Conta Valor) e do seu crédito habitação".

• O BPI diz ainda estar disponível para aceitar moratórias no crédito que permitam mitigar os impactos na economia das famílias e na atividade das empresas, de todos os setores de atividade.





| Novo Banco não cobra anuidade



• O banco liderado por António Ramalho decidiu isentar temporariamente um conjunto de transações feitas pelos clientes através dos canais digitais, nomeadamente transferências interbancárias, pagamentos de serviços, ‘cash-advance’ e transferências MB Way.

• Vai isentar a primeira anuidade do cartão de débito para novos pedidos e para substituições.

• O banco isenta ainda a anuidade do cartão pré-pago (NB Pocket) para novos pedidos.

• Para os comerciantes, elimina os custos no serviço de "homebanking" NBnetwork para novos pedidos.

• Os comerciantes estão ainda isentos de custos fixos nas transações realizadas através dos terminais de pagamento.

• Medidas válidas até 30 de abril.

• O banco passa a encerrar os seus balcões à hora de almoço, o que acontece desde esta segunda-feira, por um período de três meses.