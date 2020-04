CGD: Utilizadores digitais crescem 30% em março

O banco adianta ainda que os "canais digitais representaram ainda nas últimas semanas de março mais de 68% das operações realizadas por clientes na CGD". Isto representa um aumento de 16 pontos percentuais face ao valor médio dos últimos meses, de 52%."Em termos homólogos, em março, a CGD registou um crescimento de 32% do número médio de clientes na 'app'. Nos diversos canais digitais este aumento foi de 17%. Também em termos de número de acessos, verificou-se um crescimento de 23% na 'app' e de 16% no total de canais digitais", refere a Caixa, no comunicado.

Nos outros canais digitais, as variações mais significativas verificam-se na utilização do Contact Center, com a utilização do canal telefónico automático a registar em março mais 34% em número de clientes e mais 55% em número de acessos face aos meses anteriores, nota ainda o banco.



A CGD, assim como os outros bancos, tem incentivado os clientes a utilizarem os canais digitais para realizarem operações bancárias ou mesmo para aderirem às medidas de apoio para aqueles que estão a ser mais penalizados pela covid-19. Na quarta-feira, o banco anunciou que os clientes já podem fazer os pedidos de moratórias no crédito à habitação ou pessoal na aplicação do banco, através de interação por voz.