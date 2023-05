Colapso do First Republic deveu-se a "efeito de contágio", garante ex-CEO

10,6 mil milhões de dólares.

A falência do First Republic Bank marcou a segunda maior na história dos Estados Unidos. E o colapso, garante o ex-CEO do banco, Michael Roffler, deveu-se ao efeito de contágio das quedas de outros bancos."Para ser claro, ninguém no First Republic poderia ter previsto o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, a velocidade a que ocorreu ou os efeitos catastróficos que estes eventos tiveram na indústria bancária e na confiança dos consumidores", afirmou Roffler, num comunicado divulgado no site da Câmara dos Representantes, onde será ouvido esta quarta-feira.O First Republic acabou por ser resgatado no início deste mês pelo JP Morgan, o único a apresentar uma proposta que correspondia aos requisitos exigidos pelo regulador. No total, a gestora teve de desembolsarO banco, na altura liderado por Michael Rofller, voltou a entrar em colapso após apresentar os resultados trimestrais, nos quais divulgou que, no pior momento da crise, tinha perdido 100 mil milhões de dólares em depósitos. Mas, garante o ex-CEO, apesar de compreender os riscos que enfrentava este ano, não poderia ter antecipado os colapsos dos bancos que levaram a uma retirada de depósitos em massa."Em vez de lidar com um declínio temporário das receitas devido à pressão das subidas das taxas de juro, o First Republic foi contaminado pelo contágio dos colapsos sem precedentes de dois bancos regionais", disse, salientando que até à data, o banco tinha "uma posição financeira sólida, com fortes graus de investimento"."Aliás, graças aos esforços dos nossos trabalhadores, o First Republic teve o ano mais lucrativo de sempre em 2022", salienta.Os responsáveis pelos bancos colapsados - Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank - são esta semana ouvidos no Congresso dos Estados Unidos.