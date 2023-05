Janet Yellen diz à banca que são necessárias mais fusões

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou, num encontro com os líderes das maiores instituições financeiras do país, que podem ser necessárias mais fusões bancárias, de forma a que o setor consiga atravessar a crise, de acordo com duas fontes conhecedoras do assunto, citadas pela CNN.



Uma fonte especificou que a secretária do Tesouro ecoou assim a posição dos reguladores sobre este assunto.





Yellen reuniu-se esta quinta-feira com os CEO do JPMorgan Chase, Citigroup e com outros membros do Bank Policy Institute.A secretária do Tesouro já tinha reconhecido, em entrevista à Reuters, que poderia ser necessário um determinado nível de consolidação da banca regional norte-americana e das instituições financeiras de média dimensão."É algo a que os reguladores estão abertos. Este pode ser um ambiente em que vamos assistir a mais fusões", sublinhou Yellen.Também Michael Hsu, responsável pelo Office of the Comptroller of the Currency - o gabinete responsável pelo controlo da moeda nos EUA - afirmou diante do Congresso no início desta semana, que o organismo estava disponível para estudar rapidamente as propostas de fusão bancária que lhe fossem apresentadas.No início deste mês, os reguladores permitiram que o JPMorgan Chase, o maior banco do país, comprasse a maior parte do First Republic Bank, de forma a assegurar a estabilidade financeira e bancária dos EUA.No comunicado publicado pelo Tesouro sobre a reunião, o "staff" de Yellen não faz qualquer menção a este assunto, declarando apenas que a secretária do Tesouro abordou a temática do stress bancário, tendo reafirmado "a força e solidez do sistema bancário dos EUA" e agradecido a "liderança e o apoio" dos CEO.(Notícia atualizada às 17:30 horas).