Administradores do First Republic Bank alvo de investigação da SEC

O regulador financeiro norte-americano (na sigla inglesa SEC) está a investigar a conduta dos executivos do First Republic Bank nos momentos que antecederam a venda do banco ao JPMorgan Chase.





O organismo liderado por Gary Gensler (na foto) está em concreto a investigar se alguns dos membros da administração do banco regional norte-americano utilizou informações privilegiadas para negociar as ações da instituição, durante este período.





Esta informação foi prestada por fontes conhecedoras do assunto à Bloomberg, as quais não conseguem identificar quem são os executivos alvo desta investigação.





A agência de informação tentou contactar as partes envolvidas nesta histórias para obter esclarecimentos, mas tanto a SEC como o JPMorgan recusaram comentar.





Há dois meses que as autoridades norte-americanas tentavam uma solução para salvar o First Republic Bank, depois das quedas do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. No entanto, depois de um fim de semana de negociações, foi anunciada na passada segunda-feira a decisão final, que resultou na compra do First Republic pelo JPMorgan.



Assim, a agência Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – agência que trabalha pela garantia de depósitos bancários nos Estados Unidos – decidiu encerrar o First Republic devido à sua incapacidade de travar a fuga de depósitos, a deterioração dos seus ativos e a pressão que estava a provocar na bolsa.

O First Republic Bank tornou-se o epicentro da crise da banca nos Estados Unidos, depois de ter registado uma forte fuga dos depósitos no primeiro trimestre do ano.