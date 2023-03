Governo suíço sob pressão para intervir no Credit Suisse

Leia Também Credit Suisse bate todos os (maus) recordes em bolsa num só dia

entraram em contacto com instituições financeiras da Zona Euro para as questionar acerca de uma possível exposição ao Credit Suisse, de acordo com o Wall Street Journal, que cita fontes próximas do processo . O banco já terá pedido uma demonstração pública de apoio ao banco central do país.

Saudi National Bank, ter descartado a hipótese de injetar mais dinheiro na instituição bancária.

O efeito dominó do Credit Suisse - que esta quarta-feira viveu o pior dia em bolsa - está a alastrar-se, com os investidores a fugirem dos ativos de risco e a procurarem abrigo nos chamados ativos-refúgio - nos quais se inserem o ouro e o dólar. A situação está a centrar as atenções, com o governo suíço sob pressão para intervir nas próximas horas.A informação é avançada pela Reuters, que cita fonte próxima do assunto. Segundo a agência, há pelo menos um grande governo a insistir na ação do Executivo suíço, dada a natureza do banco - um dos pesos-pesados na Europa.Do outro lado do Atlântico, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse estar a acompanhar a situação. A banca enfrenta assim novas turbulências, depois de nos últimos dias se ter dado o colapso de três bancos norte-americanos - o Silicon Valley Bank, Signature Bank e Silvergate Bank.Dada a relevância do banco suíço no sistema bancário, vários responsáveis do BCE jáA queda do Credit Suisse acentuou-se após o maior investidor, o