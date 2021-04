Credit Suisse levanta 1,5 mil milhões de euros para reconstruir balanço após colapso do Archegos

fazer uma amortização de 4 mil milhões de euros





, operando ainda uma série de alterações no grupo, desde despedimentos de dois executivos, corte de dividendo e suspensão da compra de ações próprias. No primeiro trimestre deste ano, o colapso d o "family office" de Bill Hwang resultou numa perda de cerca de mais de 800 milhões de euros, de acordo com um comunicado divulgado pelo banco. Na mesma nota, o banco alertava para a saída de Brian Chin, líder do banco de investimento, e de Lara Warner, líder do departamento de risco do banco suíço.



O atual "chairman" Urs Rohner disse que estava disponível para não receber a sua compensação de 1,5 milhões de francos suíços referente a 2020.



Rohner está de saída do Credit Suisse e será substituído por António Horta Osório, que passará a exercer este cargo a partir de 1 de maio de 2011, logo no dia posterior à assembleia geral de 30 de abril onde o seu nome será submetido à aprovação dos acionistas.

O Credit Suisse está a fazer um levantamento de capital de 1,7 mil milhões de francos suíços - o equivalente a 1,54 mil milhões de euros - numa tentativa de reconstruir o seu balanço, depois das perdas registadas com o colapso do "family office" Archegos Capital e do Greensill Capital.O Credit Suisse foi abalado pelo maior arrombo às suas contas em mais de uma década após a queda do fundo Archegos, que obrigou o banco suíço aO regulador financeiro da Suíça, a Finma, anunciou ainda nesta quinta-feira que abriu um processo contra o Credit Suisse para investigar possíveis falhas na gestão de risco.