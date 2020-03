"O Crédito Agrícola ajustará estas condições às orientações ou decisões que vierem a ser tomadas pelas autoridades legislativas ou regulatórias, europeias ou nacionais", refere a instituição financeira. Mário Centeno, ministro das Finanças, afirmou esta segunda-feira que a legislação para enquadrar as moratórias será publicada ainda esta semana.



Para as empresas, o Crédito Agrícola lançou ainda a Linha de Crédito de Apoio Especial – Fundo Maneio, "dirigida a empresas e a empresários em nome individual, acessível a todo o tipo de empresas nacionais com necessidade de liquidez na atual conjuntura, com o objetivo de pagamento de salários, encargos com a manutenção da atividade, pagamento a fornecedores, e com um montante máximo de financiamento até 100 mil euros".



Já os clientes particulares terão ao seu dispor a Linha de Crédito de Apoio Especial Pessoas Singulares " para fazer face aos encargos que tendem a aumentar, seja por despesas de saúde, seja pela contingência de passar a ficar em casa, com as despesas acrescidas que daqui, naturalmente resultam e os rendimentos serem reduzidos", explica o banco.



A CGD deu o pontapé de saída nas moratórias no crédito, dando já a possibilidade aos seus clientes de começarem a fazer os pedidos junto do banco. Também o Santander e o BPI se mostram disponíveis para esta solução, aguardando agora pela publicação da legislação.

Depois da Caixa Geral de Depósitos (CGD), BPI e Santander, o Crédito Agrícola também decidiu que vai dar ao seus clientes a possibilidade de adiarem o pagamento dos créditos. Em causa está uma moratória de até 12 meses para as famílias e empresas, com situações regulares junto do banco."Com o objetivo de ajudar a mitigar os efeitos económicos e sociais que o surto do COVID-19 está a provocar na sociedade portuguesa, o Crédito Agrícola criou um mecanismo de moratória para os créditos regulares para particulares e empresas que permite uma carência de capital ou prorrogação do termo do prazo de pagamento até 12 meses, cumulativos entre carência e prorrogação", de acordo com um comunicado enviado pelo banco, esta quarta-feira.