A melhoria dos resultados fica a dever-se à evolução do negócio bancário, com um aumento superior a 6% das comissões, e ao contributo do negócio segurador.

O grupo dá conta de que a carteira de crédito bruto a clientes ascendeu a 10,6 mil milhões de euros, um aumento de 6,6% em relação a 2018. Ainda no crédito, o rácio de malparado reduziu-se de 11,1% para 9,2% no final do ano passado, um valor que, ainda assim, se mantém elevado.



Já os depósitos de clientes aumentaram em quase 10% e totalizaram 15,3 mil milhões de euros em 2019.



Quanto ao negócio bancário, as comissões líquidas aumentaram em 6,6% e totalizaram 162 milhões de euros, enquanto o resultado em operações financeiras passou de 5 milhões em 2018 para 18 milhões no ano passado. Já o negócio segurador contribuiu com 13,5 milhões para o resultado líquido.



Estes indicadores compensaram a quebra de 2,1% da margem financeira, que totalizou 299 milhões de euros, num contexto de juros historicamente baixos, que têm penalizado as margens dos bancos.



Feitas as contas, o produto bancário cresceu 4,5% para 496 milhões.



No que diz respeito à solvabilidade, o Crédito Agrícola melhorou o rácio common equity tier 1 de 15,2% em 2018 para 16% em 2019.

