Crédito Agrícola compra Forum Castelo Branco

O fundo imobiliário CA Património Crescente, do Crédito Agrícola, é o novo proprietário do centro comercial Forum Castelo Branco, apurou o Negócios. A compra do “shopping” foi fechada no final de janeiro com a gestora Square Asset Management a adquirir o imóvel à gestora imobiliária alemã Patrizia por 20,35 milhões de euros.





A Square, presidida por Mário Tomé, realizou a operação em representação do fundo imobiliário do Crédito Agrícola por si gerido. A operação contou com a intermediação da consultora imobiliária JLL em representação do vendedor, tendo o escritório de advogados pbbr assessorado a Patrizia na operação.