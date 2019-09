Este aumento da concessão de crédito para a compra de casa acontece numa altura em que está em vigor uma medida macroprudencial do BdP, que impõe limites aos novos créditos à habitação e ao consumo. O travão, em vigor desde junho do ano passado, determina contratos com prazos mais curtos, taxas de esforço mais restritivas e um limite de financiamento até 90% do valor do imóvel, no caso do crédito à habitação.Apesar destas restrições, o crédito às famílias continua a aumentar, e não só no segmento da habitação. O crédito ao consumo disparou 23% no mês de julho, para 515 milhões. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, totalizou 2,8 mil milhões, uma subida de 3,5%. Já os empréstimos para outros fins aumentaram em 5% no mês de julho e 12,6% no conjunto de janeiro a julho.Feitas as contas, a banca concedeu um total de 9,9 mil milhões às famílias entre janeiro e julho deste ano, o que representa um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado.Também no caso dos créditos às empresas houve um aumento, embora pouco signifativo. Para além disso, a evolução dos empréstimos a sociedades não financeiras fica a dever-se aos créditos mais pequenos, abaixo de um milhão de euros, já que os créditos acima de um milhão estão a diminuir.Entre janeiro e julho, os novos créditos até um milhão de euros às empresas totalizaram 10,9 milhões, o que representa uma subida de 6,62%. Já os créditos acima de um milhão ascenderam a 7,4 mil milhões, uma quebra de 6,7% face ao período homólogo.Feitas as contas, as novas operações de crédito às empresas totalizaram 18,3 mil milhões de euros nos primeiros sete meses deste ano, uma subida de 0,74% em relação ao mesmo período do ano passado.Notícia atualizada pela última vez às 11h50 com mais informação.