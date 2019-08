O valor registado em junho representa, ainda assim, uma quebra 8,4% face aos 927 milhões concedidos em maio deste ano, e uma diminuição de 14% em relação a junho do ano passado.



Este aumento da concessão de crédito para a compra de habitação acontece numa altura em que os bancos procuram alternativas para compensar o ambiente de taxas de juro em valores historicamente baixos. Perante esta evolução, o Banco de Portugal anunciou, no ano passado, uma medida macroprudencial para evitar excessos na concessão de novos créditos, impondo contratos com prazos mais curtos, taxas de esforço mais restritivas e um limite de financiamento até 90% do valor do imóvel.



Apesar das medidas impostas pelo regulador, os bancos continuam a acelerar a concessão de crédito às famílias. No primeiro semestre deste ano, só a concessão de crédito ao consumo diminuiu, ao registar uma quebra de 2,6% em relação ao ano passado, para 2.279 milhões de euros. Por outro lado, para além do crédito à habitação, também a concessão de financiamento para outros fins aumentou em mais de 8%, totalizando 981 milhões de euros.



Crédito às empresas recua



Em sentido contrário, o crédito às empresas registou uma ligeira quebra, devido à contração do financiamento às grandes empresas. No primeiro semestre, as novas operações de crédito até um milhão de euros totalizaram 9.079 milhões, mais 5% do que há um ano. Já os novos créditos acima de um milhão de euros ascenderam a 5.963 milhões, menos 8% do que no primeiro semestre do ano passado.



Feitas as contas, os bancos financiaram as sociedades não financeiras em 15.042 milhões de euros no primeiro semestre, o que corresponde a uma diminuição de 0,7% face aos primeiros seis meses do ano passado.



