Passaram já cinco semanas desde que os dois bancos iniciaram negociações e o foco, de acordo com a Bloomberg, está agora no futuro da unidade de investimento do Deutsche Bank. O Commerzbank está a avaliar a abertura do seu concorrente para reestruturar esta área, enquanto os reguladores procuram determinar até que ponto um banco resultante desta operação iria apoiar a atividade numa unidade de valores mobiliários.



No centro das negociações está também a possibilidade de os dois bancos terem de recorrer a aumentos de capital para financiar a operação. Isto porque a fusão deverá levar a uma reavaliação de alguns dos ativos do Commerzbank, atualmente avaliados em 2,4 mil milhões de euros acima do seu valor de mercado.



A avançar, a operação terá ainda de receber luz verde de Bruxelas, o que, a concretizar-se, criaria o quarto maior banco europeu no que diz respeito aos ativos detidos. O governo alemão já se mostrou a esta operação, com o ministro das Finanças, Olaf Scholz, a assumir mesmo que a fusão contribuiria para criar um "campeão nacional" capaz de servir de estímulo ao setor exportador da Alemanha.

O Deutsche Bank estima que, a avançar, a fusão com o Commerzbank poderá gerar um impacto negativo de mil milhões a 1,5 mil milhões de euros em perdas de receitas provenientes de clientes que abandonarão o banco resultante desta operação. A informação é adiantada, esta segunda-feira, 15 de abril, pela Bloomberg, que cita fontes ligadas a este processo.Este cálculo, admitem as mesmas fontes, será um fator determinante para os dois bancos decidirem se avançam com a fusão, que, como também já foi noticiado, poderá resultar no corte de até 10 mil postos de trabalho . Na prática, a perda de receitas e os custos de reestruturação do novo banco terão de ser compensados pela poupança de custos a prazo, que, para já, está estimada em 2,7 mil milhões de euros.