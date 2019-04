Deutsche Bank reduz "guidance" após colapso da fusão. Ações descem mais de 3%

O maior banco alemão voltou a registar uma quebra das receitas, e cortou as estimativas para o conjunto do ano, levando as ações a cair na bolsa de Frankfurt.

reuters

Cerca de 24 horas depois de ter sido anunciado o fim das conversações com o Commerzbank com vista a uma fusão, o Deutsche Bank reduziu as suas estimativas para as receitas, para o conjunto do ano, pressionando a negociação das ações na bolsa de Frankfurt.



O maior banco da Alemanha fechou o primeiro trimestre do ano com lucros de 201 milhões de euros, o que representa uma subida de 67% face ao mesmo período do ano passado, justificada em grande medida pela descida da fatura com impostos. O resultado superou as estimativas dos analistas, que apontavam para um total de 29 milhões de euros.



As receitas, porém, desiludiram, com uma descida de 9% para 6,35 mil milhões de euros, num trimestre marcado por condições desafiantes do mercado. O banco detalhou que as receitas provenientes da negociação e venda de obrigações desceram 19% para 1,5 mil milhões de euros, enquanto as decorrentes da venda e negociação de ações caíram 18% para 468 milhões de euros.



Um desempenho negativo que o CEO do banco, Christian Sewing, diz ter sido minimizado pela "contínua disciplina de custos" que permitiu "compensar as receitas mais baixas". "Os nossos resultados do primeiro trimestre demonstram a nossa força e os progressos contínuos na execução dos nossos planos num ambiente de mercado muito desafiante", acrescentou, no comunicado de apresentação das contas.



Ainda assim, o banco informou que espera agora "que as receitas fiquem essencialmente inalteradas" este ano, face a 2018, quando a sua anterior projeção apontava para um aumento ligeiro.



Esta revisão das perspetivas levou as ações a descerem um máximo de 4,09% para 7,173 euros, naquela que é já a quinta sessão consecutiva de perdas. Nesta altura, os títulos recuam 3,30% para 7,232 euros, diminuindo para 3,72% a valorização acumulada desde o início do ano.





Os resultados do Deutsche Bank são conhecidos depois de, ontem, a instituição ter anunciado o fim das negociações com o Commerzbank, que se prolongavam há cinco semanas, com vista a uma fusão que criaria um verdadeiro gigante do setor financeiro.



Os bancos justificaram o colapso dos planos com a dificuldade de execução do negócio e com o facto de não justificar os custos de reestruturação elevados e os requisitos de capital adicionais.