Este negócio implicou a alienação da operação de instrumentos de pagamento (cartões de crédito e de débito) à CaixaBank Payments por 53 milhões de euros e da atividade de seguros de pagamento junto de estabelecimentos comerciais à Comercia por outros 60 milhões de euros.



A atividade do CaixaBank Payments & Consumer em Portugal vai abranger ainda o negócio de terminais de pagamento automático (TPA), também adquirido ao BPI, e o crédito ao consumo.



Nesta segunda área, a empresa pretende desenvolver soluções tecnológicas e de financiamento ao consumo para o setor automóvel e do retalho, conforme indica o comunicado. "Está igualmente a desenvolver uma solução integral de leasing, empréstimos ou renting de equipamentos (industriais, agrícolas, informáticos, etc.) dirigida ao mercado empresarial", aponta ainda.



Em Portugal, a empresa será liderada por Ana Vuelta, que contará com uma equipa inicial de 20 pessoas, que "crescerá em paralelo com o desenvolvimento do negócio". A empresa vai manter "uma parceria com o BPI, na qualidade de agente da área de meios de pagamento, que assegura a atividade comercial e o relacionamento com os clientes". A nível global, o chairman é Juan Alcaraz.



A CaixaBank Payments & Consumer resultou da fusão, concretizada em setembro, do CaixaBank Payments, CaixaBank Consumer Finance, PromoCaixa e outras 20 filiais do grupo. Em Espanha, conta com mais de 16 milhões de clientes, 18 milhões de cartões de crédito, uma carteira de crédito superior a 6.000 milhões de euros e uma equipa de 650 pessoas.

