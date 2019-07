Para já, há "sete ou oito interessados que já apresentaram ofertas sem compromisso".



Assim, no quarto trimestre deste ano, o BPI espera já poder contabilizar nos resultados esta venda, que irá contribuir para a queda do volume de crédito malparado.



No primeiro semestre, o banco reportou lucros de 134,5 milhões de euros, valor que corresponde a uma quebra de 63% face a igual período do ano passado. Já o rácio de crédito malparado reduziu-se em 0,2 pontos percentuais para 3,3% neste período. "Temos o melhor rácio de malparado de Portugal", sublinhou Forero.

O BPI prepara-se para vender uma carteira de crédito malparado no valor de 200 milhões de euros, anunciou o presidente do banco, Pablo Forero, durante a apresentação de resultados semestrais, que decorreu esta segunda-feira, 29 de julho."São 200 milhões de crédito com colateral de empresas", detalhou Pablo Forero. O processo de venda deste portefólio está "em fase muito avançada" e o banco espera, por isso, vir a receber ofertas vinculativas já em setembro, para que possa fazer uma decisão até ao final do ano.