Estas são algumas das propostas de alteração dos partidos ao relatório da CGD

O relatório final da comissão parlamentar de inquérito à gestão do banco estatal, em conjunto com as propostas de alteração do PSD, PS, PCP e Bloco de Esquerda, vão ser discutidas e votadas esta tarde.

O relatório final da comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), elaborado pelo deputado centrista João Almeida, vai ser discutido e votado esta quarta-feira, 17 de julho, pelas 15:00.

Isto em conjunto com as várias propostas de alteração apresentadas pelos partidos.





"afastamento do banco público da sua missão" também é responsabilidade dos "sucessivos governos". Isto enquanto o PSD pede que se conclua que houve "gestão danosa" na Caixa. Estas são algumas das propostas de alteração dos partidos.

Enquanto o PS quer associar a crise financeira às perdas registadas no mandato de Santos Ferreira, o Bloco de Esquerda quer incluir no relatório que o Banco de Portugal tinha elementos "para intervenção mais atempada". Já o PCP quer garantir que fica registado que o

PS quer associar crise às perdas no mandato de Santos Ferreira

O PS quer que o relatório associe à crise financeira as perdas da Caixa registadas sobretudo durante a gestão de Santos Ferreira. O relatório aponta que a "maioria das perdas teve origem nos anos do mandato da administração liderada por Santos Ferreira". O partido socialista propunha outra formulação: "A maioria das perdas teve origem nos anos do mandato da administração liderada por Santos Ferreira, sendo contudo de referir que esse mandato coincide com a eclosão da crise financeira iniciada em 2007".

Não é, contudo, a única alteração proposta. O PS quer ainda aliviar a responsabilidade do governo no acompanhamento do banco. A versão inicial do documento indicava o seguinte: "As irregularidades detetadas pelos órgãos de controlo interno foram reportadas ao Ministério das Finanças, não existindo evidência de diligências efetuadas no sentido de as colmatar". Na proposta socialista, as irregularidades passam a problemas: "Os problemas detetados pelos órgãos de controlo interno foram reportados ao Ministério das Finanças, ainda que por vezes de forma vaga ou genérica, não existindo evidência de diligências efetuadas no sentido de os colmatar".

BE: Regulador tinha elementos "para intervenção mais atempada"

Também o Bloco de Esquerda (BE) acrescentou algumas considerações ao relatório. O partido considera que o "Banco de Portugal tinha elementos, em particular o Relatório de Controlo Interno de 2008 e os resultados da Inspeção de 2011, que lhe teriam permitido uma intervenção mais atempada na CGD, com a consequente avaliação das práticas de gestão, concessão e acompanhamento de crédito, bem como da idoneidade dos administradores responsáveis".

Entre esses elementos dos dois relatórios encontram-se "a discrepância de critérios entre o conselho de administração e os órgãos de fiscalização", a identificação "como deficiência de risco elevado na área de créditos, os créditos garantidos por penhor de ações", "critérios pouco prudentes na valorização das garantias", o "não reconhecimento de imparidades individuais" ou a falta de "conhecimento de situações financeiras do mutuário".