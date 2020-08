Ex-seguradora do Novo Banco nega ligações a gestor condenado por corrupção

A GamaLife, antiga GNB Vida, nega qualquer relação com Greg Evan Lindberg, gestor condenado por corrupção, contestando a notícia avançada esta segunda-feira pelo jornal Público.Em comunicado enviado à CMVM, a GamaLife afirma que não tem qualquer relação com Greg Evan Lindberg, o gestor do setor segurador condenado em março último nos EUA por corrupção e fraude fiscal. A seguradora diz ainda que também a Apax Partners, proprietária da GamaLife, não tem qualquer relação com Lindberg."O envolvimento da Apax Partners na aquisição da GamaLife (anteriormente conhecidacomo GNB Vida) só começou após os problemas amplamente divulgados do Sr.Lindberg, quando já era bastante evidente que ele não seria capaz de completar estatransação", refere a companhia de seguros."Os fundos assessorados pela Apax Partners negociaram então a aquisição da GBIG Portugal S.A. a uma empresa luxemburguesa, a qual, segundo sabemos, incluía o Sr. Lindberg como beneficiário a um nível superior. A aquisição da GamaLife por fundos assessorados pela Apax Partners foi então aprovada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e pela autoridade de concorrência da Comissão Europeia", prossegue o comunicado.Em causa está a venda, em outubro do ano passado, da seguradora GNB Vida "a fundos geridos pela Apax Partners, com um desconto de 68,5% face ao valor contabilístico inscrito no balanço de 30 de junho daquele ano", segundo o jornal.A operação "gerou uma perda para a instituição financeira de 268,2 milhões de euros" e serviu para o presidente do Novo Banco, António Ramalho, "justificar novo pedido de injeção de dinheiros públicos", assinala o Público.