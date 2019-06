Filipe Pinhal: "Joe Berardo foi o presidente do BCP até 2012"

O antigo administrador do BCP diz que ninguém, tanto no banco privado como na CGD, enfrentava o comendador. Filipe Pinhal afirma que Berardo tinha "um poder de fogo extraordinário".

Filipe Pinhal, que foi administrador do BCP, afirma que o comendador Joe Berardo liderou o banco privado até 2012. Isto porque, explica o gestor, ninguém enfrentava o empresário madeirense, tanto do lado do BCP como da Caixa Geral de Depósitos (CGD).