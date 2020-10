FMI alerta sobre retirada prematura das políticas de apoio às empresas

no relatório sobre a estabilidade financeira mundial,

As políticas criadas para apoiar as empresas em contexto de pandemia não podem ser retiradas prematuramente. O alerta é feito pelo Fundo Monetário Internacional (FMI),já que isto poderá "atirar" muitas sociedades para a insolvência e ter um "impacto severo" no setor financeiro.Em Portugal, o Governo disponibilizou vários milhões de euros em linhas de crédito para apoiar as empresas e os setores mais afetados pelo impacto da covid-19 na economia, assim como moratórias no crédito - em vigor até setembro do próximo ano - de maneira a dar mais tempo aos clientes bancários para pagarem as suas dívidas."As intervenções de políticas públicas, especialmente aquelas direcionadas ao setor corporativo, tiveram, em geral, um efeito benéfico", afirma a entidade liderada porUma retirada prematura poderá deixar várias empresas em dificuldades, levando-as para situações de insolvência, o que terá um impacto significativo para a banca."Uma questão crucial para a estabilidade financeira no curto a médio prazo será a deterioração da solvência das empresas devido à queda da rentabilidade, provocada pela pandemia, e aumento do endividamento empresarial", refere o fundo, notando que "esta deterioração terá um impacto severo na qualidade dos ativos e capital dos bancos, o que poderá, por sua vez, limitar o financiamento às empresas ao longo dos próximos trimestres".Este alerta é feito depois de o FMI ter apontado , em junho, para o facto de os