Pandemia já está a deteriorar qualidade dos ativos da banca, alerta a EBA

Leia Também Faria de Oliveira: “Nesta crise, os bancos são parte da solução” Prudência nos dividendos No mesmo relatório, a EBA deixa ainda um outro alerta: os bancos ainda precisam de ser "prudentes" no pagamento de dividendos.



Foi no final de março que o BCE

deu indicação aos bancos da Zona Euro para que não pagassem dividendos relativos aos exercícios financeiros deste ano e de 2020 pelo menos até 1 de outubro. Uma recomendação que tem sido seguida pelos bancos portugueses.

Yves Mersch, vice-presidente do conselho de supervisão do Banco Central Europeu, disse recear que os bancos usem parte do alívio regulatório nos requisitos de capital para pagar aos acionistas, mas afirmou ser difícil manter esta suspensão do pagamento de dividendos além do final deste ano.



"Ainda é necessário haver prudência na distribuição de capital", refere a EBA, notando que, apesar do alívio regulatório aplicado pelos reguladores e aumento dos rácios de capital no segundo trimestre, "o capital continua sob pressão".No entanto, esta proibição não deverá durar muito mais tempo. No final de novembro,