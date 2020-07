Governo proíbe Novo Banco de vender ativos até auditoria estar concluída

O Ministério das Finanças lamenta que, na reunião de amanhã do Comité de Acompanhamento Operacional da auditoria ao Novo Banco, "o auditor independente não apresente ainda a versão final e definitiva do relatório de auditoria" e "aguarda que esse relatório seja concluído e dado a conhecer ao Governo e aos partidos representados na Assembleia da República no mais curto prazo possível".

"No contexto deste atraso, o Governo considera que, até à conclusão da referida auditoria, não deverão ser realizadas outras operações de venda de carteiras de ativos improdutivos por parte do Novo Banco", diz o comunicado do ministério tutelado por João Leão.

"Na sequência das preocupações expressas pelo Governo, o Fundo de Resolução informou hoje o Ministério das Finanças que partilha do mesmo entendimento, tendo já comunicado ao Novo Banco que este não deve realizar tais operações até à conclusão do processo de auditoria", acrescenta.

O Comité de Acompanhamento Operacional da auditoria ao Novo Banco é composto pelo Fundo de Resolução, pelo Novo Banco, enquanto entidade auditada, e pela Deloitte, enquanto auditor independente selecionado para a realização da referida auditoria.



"Na sequência da insistência do Governo para se concluir a auditoria, o Ministério das Finanças, que não integra o mencionado Comité de Acompanhamento Operacional, foi informado de que, nessa reunião, o auditor independente apresentará as conclusões preliminares de um conjunto de secções integrantes do relatório de auditoria, para efeitos do exercício de contraditório pela entidade auditada e solicitação de eventuais esclarecimentos adicionais por parte do Fundo de Resolução", refere o comunicado, lamentando então o facto de não se tratar da versão final e definitiva.