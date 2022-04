Honda acelera em Portugal "montada" na MDS

As líderes de mercado nas áreas de seguros e de motos estabeleceram uma parceria para o mercado português com o objetivo de disponibilizar um seguro customizado aos proprietários dos veículos de duas rodas da marca nipónica no nosso país.

"O novo seguro foi desenvolvido pela MDS em parceria com a Munich Re e a Lusitânia, estando acessível a clientes particulares ou empresas, que possuam uma moto da marca Honda, seja nova ou em circulação", com a sua comercialização a ser "realizada pelos concessionários da marca em Portugal, facilitando a disponibilização da solução aos clientes", revela a multinacional portuguesa de consultoria de riscos e seguros, em comunicado.

Leia Também MDS contrata poliglota Wu para minerar a internacionalização

O "Seguro Honda" - marca que garante ter uma quota de mercado de 30% em Portugal - oferece três planos distintos: a versão "Base", que integra as coberturas de responsabilidade civil, de assistência em viagem e de proteção jurídica, e as versões "Proteção" e "Proteção Plus", que incluem ainda as coberturas de choque, colisão e capotamento, de furto ou roubo e de incêndio, raio e explosão.

Leia Também MDS continua às compras. Agora adquiriu a Segurtime

"No caso da versão ‘Plus’ não existe franquia", realça a MDS, adiantando que, "para assinalar esta parceria, a Honda tem em curso uma campanha de lançamento com a oferta do seguro de responsabilidade civil obrigatória na compra de motos e ‘scooters’ novas até 350cc".

"A nossa presença internacional e ‘network’ permite-nos ter uma oferta distintiva, com preços atrativos e qualidade de serviço, bem como criar valor também para os parceiros, contribuindo para que estes reforcem a sua relação com os seus clientes", afirma Rui Esclapes Santos, responsável da MDS.

Leia Também MDS compra brasileira CredRisk

"Com esta parceria conseguimos disponibilizar um novo e complementar serviço de suporte aos nossos clientes garantindo seguros de qualidade, vocacionados para o nosso negócio, com várias opções e preços competitivos, facilitando ainda o processo de subscrição que é disponibilizado através da nossa rede de concessionários", destaca José Correia Luís, responsável da Honda Portugal.

No ano passado, foram matriculados 33.919 novos motociclos em Portugal (só duas rodas, excluindo os triciclos e quadriciclos). Em termos de segmentos e modelos, as utilitárias e económicas "scooters" mantiveram-se no topo, lideradas pela Honda PCX 125 (3.441 unidades), na frente da rival NMAX 125 da Yamaha (1590). Acima dos 125cc, o "ranking" das motos mais vendidas foi discutido entre a Honda NC750 X (994 unidades) e a BMW R 1250GS (908).

Presente em mais de 125 países, o grupo MDS apresenta-se como líder de mercado em Portugal, um dos maiores "players" no Brasil e Angola, e está diretamente em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça, tendo registado um volume de negócios de 75 milhões de euros nos 12 meses até junho de 2021, gerindo mais de 500 milhões de euros em prémios de seguros.

Em dezembro passado, os acionistas do grupo MDS, detido a meias pela Sonae e a brasileira IPLF Holding, acordaram a sua venda ao The Ardonagh Group, o maior grupo de corretagem independente do Reino Unido e que se encontra entre os 20 maiores grupos de corretagem de seguros do mundo, tendo receitas superiores a 1,5 mil milhões de dólares e empregando cerca de nove mil pessoas nos seus mais de 100 escritórios.

Uma operação que está ainda em aprovação pelas autoridades competentes.