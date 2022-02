MDS compra brasileira CredRisk

O grupo MDS, com sede em Portugal e um dos três maiores operadores na consultoria de riscos e seguros do Brasil, tem vindo ultimamente a reforçar a sua presença neste mercado através de aquisições - nos últimos três anos, incorporou a 838 Soluções (gestão automatizada de benefícios e benefícios flexíveis), da Ben’s (benefícios), da Process (P&C e garantias), da Tovese (apólices para áreas agrícolas) e da QH Consult (seguros e soluções financeiras para o segmento educacional).

E continua às compras no Brasil, tendo agora adquirido a CredRisk, empresa especializada em seguro de crédito, gestão de riscos e working capital solutions.

"Esta operação integra-se na estratégia de crescimento do grupo, que aposta no crescimento orgânico nos mercados onde está presente, mas também na concretização de oportunidades de aquisição que reforcem a sua posição competitiva e que acrescentem valor à sua oferta", explica a MDS, em comunicado.





Com uma carteira que ultrapassa os 17 milhões de euros de prémios no ano passado, "a CredRisk é pioneira no seguro de crédito no Brasil e exerce o papel de ‘trusted adviser’, cuja função é defender os interesses de seus clientes perante as seguradoras, permitindo o acesso a soluções que respondam às suas reais necessidades", realça a MDS, acrescentado que a empresa que adquiriu disponibiliza ainda uma gama especializada de produtos e serviços, como consultoria em crédito e cobrança, seguro de crédito, garantias e seguro transporte.

"A aquisição da CredRisk e integração da sua competente equipa permite explorar sinergias entre unidades do grupo e geografias onde estamos presentes, contribuindo para reforçar as nossas posições de liderança. Aliás, com esta operação a MDS assume a liderança do segmento de seguros patrimoniais e linhas financeiras no Brasil", garante José Manuel Dias da Fonseca, CEO do grupo MDS.

"A nossa estratégia prevê o crescimento orgânico, aproveitando as fortes competências das nossas equipas e negócios, conjugado com um crescimento por aquisições, que contribui para alargar a nossa oferta e reforçar a nossa especialização, ajudando a servir ainda melhor os clientes", afirma o mesmo gestor.





Presente em mais de 125 países, o grupo MDS apresenta-se como líder de mercado em Portugal, um dos maiores "players" no Brasil e Angola, e está diretamente em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça, tendo registado um volume de negócios de 75 milhões de euros nos 12 meses até junho de 2021, gerindo mais de 500 milhões de euros em prémios de seguros.

Fundada em 1984 pela Sonae, a MDS foi vendida, no final do ano passado, ao grupo britânico The Ardonagh, o maior grupo de corretagem independente do Reino Unido e que se encontra entre os 20 maiores grupos de corretagem de seguros do mundo, tendo receitas superiores a 1,5 mil milhões de dólares e emprega cerca de nove mil pessoas nos seus mais de 100 escritórios.