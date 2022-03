MDS continua às compras. Agora adquiriu a Segurtime

Em resultado de um significativo crescimento orgânico, acrescido de uma política agressiva de aquisições, quer em Portugal quer no exterior, a MDS conquistou um lugar no top mundial das corretoras de seguros, tendo sido recentemente adquirida à Sonae pela britânica The Ardonagh, que mantém a tradição do seu braço português em manter o pé no acelerador das compras.

Cerca de três semanas depois de ter anunciado a compra da brasileira CredRisk, a multinacional portuguesa líder na consultoria de riscos e seguros acaba de revelar que adquiriu a sociedade de mediação de seguros Segurtime, que tem sede em Porto de Mós e escritórios em Leiria, Maceira, Ourém e Fátima.

Leia Também MDS compra brasileira CredRisk

Fundada em 2002, a Segurtime, que conta com uma equipa de duas dezenas de pessoas, é responsável por prémios de seguro superiores a nove milhões de euros, servindo mais de 10 mil clientes, entre os quais 900 empresas, garante a MDS, em comunicado.

Leia Também Sonae vende braço segurador à britânica Ardonagh e encaixa 100 milhões

"Esta aquisição enquadra-se na estratégia de crescimento do grupo MDS, que aposta no desenvolvimento orgânico mas que também está atento a oportunidade para a realização de aquisições e investimentos criadores de valor", explica a multinacional.

"A integração no grupo MDS vai permitir aos clientes da Segurtime beneficiar de uma oferta distintiva e alargada, respondendo às suas necessidades específicas", realça Mário Vinhas, COO da MDS Portugal, enfatizando que "o investimento da MDS na digitalização e no serviço ao cliente vão também proporcionar uma experiência diferenciada e agilizar a construção dos melhores programas de seguros, contribuindo para dinamizar e potenciar o negócio dos clientes".

Presente em mais de 125 países, o grupo MDS apresenta-se como líder de mercado em Portugal, um dos maiores "players" no Brasil e Angola, e está diretamente em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça, tendo registado um volume de negócios de 75 milhões de euros nos 12 meses até junho de 2021, gerindo mais de 500 milhões de euros em prémios de seguros.

A MDS integra agora o grupo britânico The Ardonagh, o maior grupo de corretagem independente do Reino Unido e que se encontra entre os 20 maiores grupos de corretagem de seguros do mundo, tendo receitas superiores a 1,5 mil milhões de dólares e emprega cerca de nove mil pessoas nos seus mais de 100 escritórios.