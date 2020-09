JPMorgan poderá ter de pagar mil milhões de dólares por manipulação de mercado

O JPMorgan Chase & Co. poderá ter de pagar perto de mil milhões de dólares para encerrar uma investigação – por alegada manipulação de mercado – levada a cabo pelas autoridades norte-americanas relativamente aos futuros sobre metais preciosos e a títulos do Tesouro, refere a Bloomberg citando três fontes próximas do processo.

A potencial resolução deste caso, que envole alegadas falsificações, poderá ser anunciada ainda esta semana, acrescenta a agência noticiosa.

Um eventual acordo fechará então a investigação do Departamento norte-americano da Justiça, da Comissão de Negociação de Futuros de Commoditoes e da Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CMVM em Portugal) relativamente às suas operações de mercado na negociação de metais preciosos e títulos do Tesouro.