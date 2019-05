Lista dos devedores: BdP vai entregar dados em falta, mas aguarda indicações do Parlamento

O Banco de Portugal vai entregar o relatório com a informação agregada relativa aos maiores devedores da banca, tal como foi pedido pelos deputados. Mas só depois de receber indicações relativamente à forma como estes dados devem ser agregados, apurou o Negócios.

Além de entregar um relatório, sem qualquer restrição, ao Parlamento, com a informação sobre os créditos dos bancos ajudados por dinheiros públicos - e que já está nas mãos de Ferro Rodrigues e da presidente da comissão de Orçamento e Finanças -, a lei indica que o Banco de Portugal tem de publicar, no seu site, "um relatório com o resumo sob a forma agregada e anonimizada da informação relevante relativa às grandes posições financeiras", como foi salientado pelos vários partidos.

Porém, o relatório que o regulador publicou na terça-feira inclui apenas uma nota metodológica e as ajudas estatais recebidas pelos bancos, excluindo qualquer informação sobre os grandes devedores. Isto levou António Leitão Amaro, do PSD, a afirmar que o banco liderado por Carlos Costa estava a "violar a lei".

Conforme apurou o Negócios, o Banco de Portugal está disposto a entregar os dados agregados em falta, mas só depois de saber se os deputados querem que isto seja feito, por exemplo, por data, por devedor ou por crédito. E tendo em consideração que as conclusões a retirar terão em conta informação que pode ser dificilmente comparável.

É que em causa estão posições financeiras de montante agregado superior a cinco milhões de euros, desde que igual ou superior a 1% do valor total dos fundos públicos mobilizados para essa instituição. Uma vez que cada banco recebeu um montante diferente, um devedor de um banco pode deixar de o ser numa outra instituição.

Além disso, no relatório foi feita uma "fotografia" de cada momento em que o banco recebeu ajuda estatal, o que pode não refletir a situação atual do crédito, que pode ter sido entretanto reembolsado. Além de créditos, incluem-se ainda nesta lista obrigações e participações financeiras.

Foi esta quarta-feira que a conferência de líderes chegou ao consenso de que o Banco de Portugal não cumpriu a lei na publicação dos dados sobre grandes devedores da banca.

Falando aos jornalistas na qualidade de porta-voz da conferência de líderes, o social-democrata Duarte Pacheco explicou que "houve um consenso" de que não foram cumpridos sequer "os serviços mínimos" do que está na lei em relação ao relatório divulgado na terça-feira. E adiantou que Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, ficou de comunicar este consenso ao banco liderado por Carlos Costa, algo que, segundo apurou o Negócios, ainda não aconteceu.