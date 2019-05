Lloyds aumenta lucros no primeiro trimestre

Os resultados líquidos ficaram abaixo do esperado, apesar do corte de custos de 4% e do aumento das receitas na mesma proporção.

lusa

O Lloyds, banco britânico liderado por Horta Osório, alcançou um resultado líquido de 1,2 mil milhões de libras no primeiro trimestre deste ano, um valor que representa um crescimento de 2% face ao mesmo período de 2018.



Apesar do lucro ter ficado acima do registado no primeiro trimestre do ano passado, situou-se abaixo das estimativas dos analistas, que apontavam para resultados líquidos de 1,39 mil milhões de euros.



Os lucros operacionais aumentaram 8% para 2,2 mil milhões de libras e neste caso superaram as previsões.

Em comunicado o banco diz que os resultados foram impulsionados pelo aumento de 4% das receitas e descida de 4% nos custos.



O Lloyds reafirmou as metas de resultados anuais e diz que está a assistir a um "bom progresso" nos objetivos do plano estratégico que foi apresentado no ano passado.



"Nos primeiros três meses de 2019 voltámos a registar um forte desempenho", diz Horta Osório, assinalando que "apesar de persistirem as incertezas sobre o Brexit, permaneço confiante que o nosso modelo de negócio único vai continuar a registar uma performance e retornos superiores aos nossos clientes e acionistas".



As ações do Lloyds caem 0,96% para 62,99 pence.