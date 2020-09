Luís Filipe Vieira provoca perdas de 225 milhões ao Novo Banco

A auditoria da Deloitte mostra os prejuízos causados pelo grupo do presidente do Benfica durante pouco mais de quatro anos. No final de 2018, a dívida ao Novo Banco ascendia a 760 milhões de euros.

