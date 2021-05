Leia Também Gama Leão ataca Novo Banco e afasta-se de Ricardo Salgado





Na sua audição, João Gama Leão atacou o Novo Banco,



Leia Também A “arte difícil” de recuperar crédito de devedores sem bens

garantindo que a Prebuild só não sobreviveu porque o banco não esteve disponível para ajudar aquele que é hoje um dos seus grandes devedores. Havia mesmo "denúncias de trabalhadores" a pedir "para atuarmos assim que pudéssemos no sentido de ir buscar a empresa, porque se não deixaria de existir dentro de pouco tempo", frisou.Na sua audição, João Gama Leão atacou o Novo Banco,

Daniel Santos, diretor do departamento de recuperação de créditos a empresas do Novo Banco, afirma que a Cerâmicas Aleluia, o único ativo que a Prebuild (de João Gama Leão) detinha e que passou para o banco, tinha as contas "empoladas", numa tentativa de esconder uma "gestão danosa" de uma empresa que estava "desnatada".O responsável foi ouvido pelos deputados esta terça-feira, 25 de maio, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco. Isto num dia em que foram também ao Parlamento antigos e atuais diretores do departamento de compliance da instituição financeira.A fábrica já tinha problemas antes de passar para a Prebuild, em 2012, admitiu Daniel Santos, acrescentando que havia a perceção de que o grupo - cuja dívida ao Novo Banco chegou aos 300 milhões de euros - teria capacidade para "recolocar a empresa em melhores condições". Mas não foi isso que aconteceu."As contas [da Cerâmicas Aleluia] estavam a ser empoladas para esconder a gestão danosa de três anos", afirmou Daniel Santos, notando que "era uma empresa que estava a ser desnatada", com vendas de exportações que não eram recebidas.