Moratórias privadas na habitação recuaram mais de 2 mil milhões desde o pico

"Em relação às moratórias privadas para habitação, desde o ponto mais alto que se deu em junho até ao mês de fevereiro, temos uma redução dessas moratórias de 42%, menos 2.375 milhões de euros", referiu o governador.













BdP rejeita prolongamento "indiscriminado"

Sobre o prolongamento da moratória pública, que termina, na sua maioria, em setembro, Mário Centeno diz que "estender indiscriminadamente sem o enquadramento da EBA teria um efeito ricochete na atividade bancária e dos clientes muito significativo".



Sobre o prolongamento da moratória pública, que termina, na sua maioria, em setembro, Mário Centeno diz que "estender indiscriminadamente sem o enquadramento da EBA teria um efeito ricochete na atividade bancária e dos clientes muito significativo".

As moratórias privadas para o crédito da casa recuaram mais de dois mil milhões de euros desde o pico, registado em junho do ano passado, até fevereiro deste ano. Os dados foram revelados por Mário Centeno, no Parlamento. Esta medida termina esta quarta-feira, mas a do Estado continua até setembro. E o governador do Banco de Portugal afasta um prolongamento "indiscriminado", que podia ter "efeito" na banca."As moratórias privadas (...) têm vindo a perder importância no contexto das moratórias em Portugal", começou por dizer Mário Centeno aos deputados da cDe acordo com os últimos dados revelados pelo regulador, havia 45,7 mil milhões de créditos em moratória até ao final de janeiro. Cerca de 24 mil milhões correspondem a empresas, enquanto 20 mil milhões a particulares.O Banco de Portugal disse ainda queO governador do Banco de Portugal está a ser ouvido no Parlamento sobre as moratórias no crédito, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda aprovado por unanimidade no início de março.

No requerimento, o Bloco disse ser necessário discutir os diferentes aspetos das moratórias, mas, em particular, "garantir a proteção de todas as pessoas para quem a moratória termina em março". O partido quer ainda perceber concretamente quantas famílias "enfrentam já a aflição do fim das moratórias da APB".





estabelecer a prorrogação e alargamento das moratórias bancárias.



A moratória para crédito hipotecário da APB termina esta quarta-feira, enquanto a do consumo vai até ao final de junho. Já a solução do Estado expira no fim de setembro. Será votado esta quarta-feira um projeto de lei do PCP para se estabelecer a prorrogação e alargamento das moratórias bancárias.