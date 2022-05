Montepio aumenta comissões bancárias

de 4,75 euros para 4,95 euros, mais Imposto do Selo. Este aumento está patente no

regulador bancário liderado por Mário Centeno, ministro das Finanças do PS entre 2015 e 2020.

Desde o dia 1 de maio que levantar dinheiro ao balcão ficou 4% mais caro no Montepio, com o valor desta comissão no banco liderado por Pedro Leitão a passarnovo preçário do Montepio, noticia esta sexta-feira o Jornal Económico Além do levantamento de dinheiro, há outros serviços cujos preço também ficou mais caros este mês, como por exemplo o custo das fotocópias, que duplicou para 10 euros por página, ou uma declaração de situação patrimonial, utilizada, por exemplo, para pedir apoios sociais, que passou a custar cinco vezes mais (25 euros).Sobre o aumento das comissões bancárias, que tem vindo a ser aplicado por todas as instituições, sem exceção, os socialistas estão agora a pressionar o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, para ser convocado para uma "audição urgente" no Parlamento, avança também esta sexta-feira o Diário de Notícias Em causa está um relatório da Deco sobre os aumentos exponenciais nas comissões e despesas bancárias cobradas aos clientes, que devem ser fiscalizadas precisamente peloSegundo a Deco, BPI, Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos, Santander e Millennium BCP aumentaram em 47 por cento, em média, os custos anuais dos principais produtos e serviços associados às contas à ordem.