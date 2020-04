Moody’s corta "outlook" do sistema bancário nacional

A Moody’s decidiu cortar o "outlook" do setor bancário nacional. Para a agência de notação, a rentabilidade dos bancos será afetada pelo aumento dos créditos problemáticos e das provisões, num período marcado pelo impacto da pandemia na economia.





"Esta alteração reflete os possíveis efeitos do coronavírus na Europa, com a Moody's a projetar uma contração económica no primeiro e segundo trimestres", nota a entidade.



Apesar de realçar que na maioria dos sistemas bancários, a "liquidez é forte e as almofadas de capital são substanciais", a agência de notação alerta para um aumento do crédito malparado.



"Os créditos problemáticos dos bancos vão aumentar neste cenário", assim como as provisões constituídas para fazer face a perdas, o que "vai reduzir a rentabilidade, que já é baixa para a maioria dos bancos europeus em comparação com os seus pares globais".



Antes da Moody's, também a Fitch avançou com alterações ao "outlook" de alguns bancos nacionais. A agência reduziu de estável para negativa a perspetiva do Santander Totta, BPI e CGD. Já o BCP passou de positivo para negativo. Colocou ainda em vigilância negativa o "rating" do Montepio.

Além de Portugal, a decisão da Moody's, de rever a perspetiva de estável para negativa, aplica-se também aos sistemas financeiros da Noruega, Finlândia e Hungria, de acordo com um comunicado da agência, citado pela Bloomberg. Já o setor bancário da Eslováquia passou de positivo para negativo.