Moratórias ditaram quase 400 reclamações contra a banca

O Banco de Portugal recebeu 388 reclamações de clientes bancários associadas às moratórias no crédito nos primeiros seis meses do ano. Uma medida que foi criada para responder ao impacto da crise pandémica e que chega ao fim esta quinta-feira.



Este número faz parte de um total de 9.646 reclamações recebidas no primeiro semestre de 2021, o que corresponde a uma média de 1607,7 reclamações por mês e a uma redução de 1,9% face à média mensal de 2020, refere o regulador na Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental, divulgada esta quarta-feira.



"As reclamações sobre matérias covid-19 representaram cerca de 3% do total das reclamações recebidas até julho de 2021, estando a generalidade destas reclamações (94%) relacionada com a aplicação das moratórias", sublinha o regulador.



De acordo com o Banco de Portugal, as reclamações sobre a moratória pública nos contratos de crédito à habitação representaram 46% das reclamações sobre as moratórias de crédito recebidas até julho de 2021.



Já as reclamações sobre a moratória pública nos contratos de crédito a empresas representaram 16,6% das reclamações sobre as moratórias de crédito. Nos contratos de crédito aos consumidores, representaram 23,8%.



À semelhança de períodos anteriores, o crédito aos consumidores, os depósitos bancários e o crédito à habitação e hipotecário foram os produtos em que se registou o maior número de reclamações.