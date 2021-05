NB mandou créditos da Prebuild e Greenwoods para o MP, diz ex-diretor de auditoria

Há duas operações de crédito concedidas pelo Banco Espírito Santo (BES) que o Novo Banco decidiu enviar para o Ministério Público. A informação foi avançada esta quarta-feira, 26 de maio, por Nelson Martins, ex-diretor do departamento de auditoria interna do banco.O responsável foi ouvido no âmbito da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Em causa estão empréstimos da Prebuild, de João Gama Leão, mas também o processo de concessão de crédito para o desenvolvimento do projeto que ficou conhecido como a "mata de Sesimbra".