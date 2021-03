Novo Banco começa a dar lucros a partir do primeiro trimestre de 2021, diz António Ramalho

Depois de anos de prejuízos, o Novo Banco vai começar a dar lucros a partir deste trimestre. A garantia foi dada por António Ramalho, presidente executivo da instituição financeira, esta sexta-feira."Depois do fim do período de reestruturação, iniciar-se-á um período de resultados positivos desde o primeiro trimestre", afirmou o gestor na conferência de imprensa para apresentar os resultados de 2020."Hoje mesmo se inicia o ano de 2021, que apesar de ser um ano desafiante - não só para o Novo Banco mas para o todo o sistema - vai ser o ano em que o banco vê crescimento", referiu ainda. "Tudo tinha de ter um fim".Questionado sobre qual é a previsão do banco para os lucros, António Ramalho não adiantou valores.O Novo Banco concluiu o plano de reestruturação no final do ano passado. Ao todo, a equipa liderada por António Ramalho teve de cumprir 33 objetivos.Já o novo plano estratégico está agora a ser desenhado e será "apresentado na devida altura", disse António Ramalho.