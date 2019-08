Novo Banco duplica prejuízos para 400 milhões no primeiro semestre

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,

O Novo Banco duplicou praticamente os prejuízos no primeiro semestre deste ano, pressionado pelas perdas associadas às vendas de carteiras de crédito malparado e imóveis. Nos primeiros seis meses, o banco liderado por António Ramalho registou um resultado negativo de 400,1 milhões de euros, o que compara com o prejuízo de 212,2 milhões de euros no mesmo período do ano passado.Os resultados semestrais do banco que resultou da resolução do Banco Espírito Santo (BES), no verão de 2014, foram divulgados esta sexta-feira, 2 de agosto, num comunicado enviado ànaquilo que é uma combinação de perdas de mais de 500 milhões de euros no banco legado com um ganho de mais de 100 milhões na atividade recorrente.

"Neste semestre, o Grupo Novo Banco registou perdas relacionadas com o processo de restruturação e desalavancagem de ativos não produtivos, designadamente o projeto Sertorius (imóveis), o projeto Albatroz em Espanha e o processo de venda da GNB Vida, cujo impacto negativo ascendeu a 340 milhões de euros", revela o banco no comunicado.



De acordo com as contas consolidadas do Novo Banco, as imparidades e provisões aumentaram para 514,9 milhões de euros, em comparação com 248,4 milhões registados nos primeiros seis meses de 2018.





"O montante afeto a provisões no valor de 514,9 milhões de euros inclui 166,7 milhões de euros para crédito, -4,7 milhões de euros para títulos e 353 milhões de euros para outros ativos e contingências, dos quais 35,1 milhões de euros respeitam a provisões para restruturação, 228,7 milhões de euros estão relacionadas com o projeto de venda de ativos não produtivos (Sertorius e Albatroz - Espanha) e 58 milhões de euros para a GNB Vida", explica o banco liderado por António Ramalho.

Tal como o Negócios avançou, a venda da carteira conhecida por Sertorius ficou fechada no mês passado. Em causa estavam pouco mais de 400 milhões de euros em imóveis, que passaram para as mãos do fundo Cerberus.

Estes esforços permitiram ao banco reduzir os créditos não produtivos em 471 milhões e os imóveis em 478 milhões nos primeiros seis meses, de acordo com os resultados divulgados esta sexta-feira.

Os números mostram ainda que o produto bancário recuou para 321,8 milhões no primeiro semestre, face a 264,9 milhões no período homólogo. Já o produto bancário comercial aumentou 9,1% para 414,8 milhões, "influenciado pelo crescimento na margem financeira", diz o banco. Esta aumentou 18,8% para 262,5 milhões de euros no período em análise.

Os resultados de operações financeiras passaram de uns negativos 6,3 milhões para o valor positivo de 10,2 milhões, "reflexo dos ganhos na venda e reavaliação de títulos de dívida pública, assim como das perdas decorrentes da atividade legacy", explica o Novo Banco.

Os custos desceram 0,4% para 243,1 milhões, o que reflete "melhorias concretizadas ao nível da simplificação dos processos e da otimização de estruturas com a consequente redução no número de balcões e de colaboradores, tendo os custos da atividade legacy apresentado também uma redução".

Quanto aos rácios de capital, o rácio CET1 situava-se nos 13,5% em junho, o que representa uma melhoria em comparação com o rácio no final do ano passado, de 12,8%.