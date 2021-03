Novo Banco fecha 2020 com prejuízos de 1.329,3 milhões de euros

Este resultado reflete "um impacto negativo de 300,2 milhões de euros resultado de avaliações independentes aos fundos de reestruturação,1.191,5 milhões de euros de imparidades e provisões, em resultado da descontinuação do negócio em Espanha e do agravamento do nível de incumprimento de alguns clientes (crédito a clientes, garantias e instituições de crédito), sendo 268,8M€ de imparidade adicional para riscos de crédito decorrentes da pandemia Covid-19" e "123,9 milhões de euros de reforço da provisão para reestruturação", refere o banco no comunicado divulgado esta sexta-feira.



O produto bancário comercial ascendeu a 827 milhões de euros, em linha com o valor de 2019, "com a evolução positiva da margem financeira (+8,3%) parcialmente absorvida pelo decréscimo nos serviços a clientes (-12,9%), em resultado do atual contexto pandémico".



Já os "resultados de operações financeiras foram negativos em 72,5 milhões de euros, reflexo da volatilidade nos mercados financeiros e de capitais em 2020 e dos resultados da operação de Liability Management Exercise (LME; -27 milhões de euros)".