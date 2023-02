Novo Banco: Medina aponta "novo ciclo" na banca nacional

Leia Também UE dá plano de reestruturação do Novo Banco como fechado

O plano de reestruturação do Novo Banco iniciou-se em 2017: no período entre outubro de 2017 e o final de 2021, o banco reduziu o rácio de ativos não performantes (NPL) de 28% para 5,7% em 2021, encurtando a exposição; o ativo imobiliário de 4,8% para 1,8%. Já o cost to income encolheu de 75% para apenas 48% e a margem financeira subiu de 0,89% para 1,42%. Quanto ao resultado líquido, passou de 2.298 milhões de euros de prejuízos em 2017 para lucros de 184,5 milhões em 2021.

No que toca ao quadro de pessoal, o banco reduziu os seus quadros de um total de 5.488 pessoas em 2017 para 4.193 no final de 2021. O número de balcões caiu de 448 para 310. A venda do banco em Espanha foi outra das condições impostas por Bruxelas.

O Ministério das Finanças confirmou esta segunda-feira a conclusão do processo de reestruturação do Novo Banco, notícia avançada pelo Negócios , adiantando que com esta etapa "o sistema bancário português inicia um novo ciclo"."A Comissão Europeia comunicou hoje ao Estado Português a sua intenção de dar como concluído, por referência a 31 de dezembro de 2022, o processo de reestruturação do Novo Banco", lê-se em comunicado.O gabinete de Fernando Medina adianta que "encerra-se assim uma etapa muito importante para a estabilização do sistema financeiro nacional, concluindo-se com sucesso o processo que garantiu a viabilidade desta importante instituição de crédito nacional".As Finanças sublinham também que "na base da comunicação está a apreciação da Comissão Europeia às conclusões do relatório preliminar do Monitoring Trustee (entidade independente que faz o acompanhamento da execução desse plano)" .Tal como o Negócios tinha avançado, o Ministério das Finanças afirma que "com a conclusão do processo de reestruturação, deixará de estar em vigor a possibilidade de ativação do mecanismo, subsidiário e excecional, denominado por Capital Backstop, previsto na Decisão da Comissão Europeia de 2017"."De acordo com este mecanismo, e enquanto vigorasse o plano de reestruturação, o Estado Português poderia ser confrontado, ainda que em circunstâncias excecionais, com a necessidade de aportar fundos adicionais significativos. Tal já não poderá vir a suceder", sublinha.O relatório final que fechará definitivamente o processo de reestruturação "será elaborado após a apresentação das contas auditadas do ano de 2022 pelo Novo Banco".Com esta mudança, destaca o gabinete de Medina, "o sistema bancário português tem robustecido os seus capitais e melhorado a qualidade do seu ativo, registando-se uma evolução muito positiva do rácio Common Equity Tier 1 ("CET1") de 12,1% no final de 2015, para 14,3% no final de setembro de 2022 (últimos dados do BCE disponíveis)". "As melhorias verificadas são indispensáveis para assegurar a continuidade do financiamento a famílias e empresas", adianta também.No seguimento das melhorias das notações da República por parte de cada uma das quatro maiores agências de rating, esta é mais uma relevante notícia no contexto internacional que vem reforçar a credibilidade externa económica e financeira de Portugal", lê-se.